Décès de Jacques Rogge - Pierre-Olivier Beckers: "La plus grande noblesse de Jacques Rogge a été son humanité"

"La plus grande noblesse de Jacques Rogge a été son humanité", a réagi Pierre-Olivier Beckers, président du COIB (Comité olympique et interfédéral belge) et membre du CIO (Comité international olympique), à la suite du décès de Jacques Rogge, ancien président du CIO et du COIB, décédé à l'âge de 79 ans."Malgré les immenses responsabilités qu'il a longtemps portées, il a gardé un grand sens de l'autre", a indiqué Pierre-Olivier Beckers à Belga. "Sa discrétion et sa gentillesse étaient appréciées de tous. Son grand sens éthique et sa volonté immuable de défendre les valeurs olympiques donnaient confiance. Sa passion pour le sport et les athlètes est restée intacte jusqu'au bout. Il y a à peine quinze jours, il nous envoyait un message de félicitations pour les magnifiques performances de Team Belgium. Un homme aux ailes de géant nous a quittés!". Jacques Rogge a été président du COIB de 1989 à 1992 et du CIO de 2001 à 2013. (Belga)