Décès de Kobe Bryant - Les neuf corps collectés sur le site de l'accident

Les secours ont retrouvé et évacué les corps des neuf personnes qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère transportant le basketteur Kobe Bryant, qui s'est écrasé dimanche sur une colline près de Los Angeles, ont annoncé mardi les services du médecin légiste du comté.Trois corps avaient déjà été retirés des débris le jour même du crash et les six restants ont été localisés le lendemain, précisent-ils dans un communiqué. Tous les restes ont été transportés au centre de médecine légale, où les experts vont notamment tenter de les identifier. (Belga)