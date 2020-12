Décès de l'acteur flamand Ludo Busschots

L'acteur flamand Ludo Busschots est décédé à l'âge de 64 ans, a fait savoir mercredi soir le Fands flamand pour l'audiovisuel. Il avait entre autres joué dans des séries, dont Windkracht 10 et Stille Waters.Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. La carrière de Ludo Busschots s'est surtout concentrée sur des séries, dont "De Paradijsvogels", "Langs de kade", "Willem van Oranje", "Windkracht 10", "Stille Waters", "Albert II" en "De Smaak van De Keyser". Dans la série "Geschiedenis mijner jeugd" (1983), basée sur le livre du même nom de l'auteur flamand Henri Conscience, l'acteur a incarné ce dernier. Ludo Busschots faisait aussi partie du casting des films "Windkracht 10: Koksijde Rescue" et "De zevende hemel". La chaine publique flamande VRT a fait part de ses condoléances aux proches de l'acteur, et salué un "acteur réputé" de même que son travail en tant que producteur de séries de fiction par ailleurs. (Belga)

