Décès de l'ancien bourgmestre de Momignies Albert Depret

L'ancien bourgmestre de Momignies Albert Depret, qui avait démissionné en avril pour raisons de santé, est décédé dimanche à l'âge de 78 ans. "Un monument de la Botte du Hainaut nous quitte", a commenté le président du MR Georges-Louis Bouchez sur le réseau Twitter.M. Depret a été le bourgmestre de la commune frontalière de 1989 jusqu'il y a peu. Ce libéral avait été élu pour la première fois il y a plus de 50 ans et a aussi siégé durant 31 ans au conseil provincial, qu'il aura présidé plusieurs années. Son décès constitue "une grande perte pour la famille libérale et l'ensemble des municipalistes", a ajouté M. Bouchez. (Belga)

