Décès de l'ancien cycliste belge Jean Brankart, 2e du Tour de France 1955

L'ancien coureur cycliste Jean Brankart, 2e du Tour de France 1995 et 2e du Giro 1958, est décédé jeudi à l'âge de 90 ans, rapportent plusieurs journaux jeudi soir, citant la famille de l'ancien coureur.Jean Brankart, qui a fêté ses 90 ans le 12 juillet, est décédé à l'hôpital du MontLégia à Liège. Coureur professionnel de 1953 à 1960, Jean Brankart a décroché 27 victoires au cours de sa carrière. Neuvième de son premier Tour de France en 1954, il s'était classé 2e du Tour en 1955 derrière le Français Louison Bobet et devant le Luxembourgeois Charly Gaul. Il avait alors enlevé deux étapes de la Grande Boucle, dont le contre-la-montre à Tours. Cette même année 1955, Jean Brankart avait notamment terminé 3e de Liège-Bastogne-Liège et 7e de la Flèche wallonne. Le Momallois avait encore pris la 10e place du Tour en 1959. Jean Brankart était encore monté sur le podium d'un grand tour en 1958 en terminant 2e du Tour d'Italie, derrière l'Italien Ercole Baldini et devant Gaul et Bobet. Il quittait le Giro 1958 vêtu du maillot de meilleur grimpeur. Jean Brankart s'était aussi distingué sur la piste, avec trois titres de champion de Belgique de poursuite et une médaille de bronze de la poursuite aux Mondiaux sur piste de 1959 à Amsterdam. (Belga)