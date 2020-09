Décès de Ruth Bader Ginsburg - Dernière volonté de RBG: ne pas être remplacée avant l'investiture d'un nouveau président

La doyenne de la Cour Suprême, Ruth Bader Ginsburg, qui s'est éteinte vendredi, a dicté quelques jours avant sa mort ses dernières volontés à sa petite-fille: elle ne souhaitait pas être remplacée avant l'investiture d'un nouveau président en janvier, selon le média américain NPR."Mon voeu le plus cher est de ne pas être remplacée tant qu'un nouveau président n'aura pas prêté serment", a confié la juge de 87 ans à sa petite-fille Clara Spera, selon NPR. Le décès de la juge progressiste des suites d'un cancer du pancréas a ouvert la porte à la nomination d'un remplaçant par le président républicain Donald Trump. Soucieux de galvaniser les électeurs de la droite religieuse, le locataire de la Maison Blanche a déjà publié une liste de juges conservateurs, pour la plupart opposés à l'avortement et favorables au port d'armes, dans laquelle il piochera pour choisir le prochain sage de la Cour suprême. Selon la Constitution, il reviendrait alors au Sénat d'avaliser le choix du président. Le chef républicain de la majorité au Sénat, Mitch McConnell a d'ores et déjà annoncé qu'il était prêt à organiser un vote. Pourtant en 2016, après la mort du juge conservateur Antonin Scalia, M. McConnell avait refusé d'auditionner le juge choisi par Barack Obama pour le remplacer, arguant que les Etats-Unis étaient dans une année électorale. Cette année, compte-tenu de la majorité républicaine à la chambre haute, il est très possible, sauf défection d'élus modérés, que le candidat choisi par Donald Trump entre au sein du temple du Droit si le vote a lieu avant les élections de novembre. (Belga)

