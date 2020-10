Décès de Sean Connery à l'âge de 90 ans

L'acteur et producteur Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans, rapporte samedi la BBC. Premier acteur à incarner le vrai James Bond, après une pale version en 1957 interprétée par Barry Nelson, Sean Connery a tourné sept films de la saga.Sean Connery a également joué dans "À la poursuite d'Octobre rouge", "Indiana Jones et la Dernière Croisade" ou encore "Les incorruptibles". Pour ce dernier film, l'Ecossais a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1988. Il a également décroché, entre autres, trois Golden Globes et deux Baftas. (Belga)