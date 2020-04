Décès de Stirling Moss: "Il a dépassé le statut de légende"

De nombreuses personnalités de la Formule 1 ont réagi dimanche à la suite du décès de l'ancien pilote britannique Stirling Moss à l'âge de 90 ans. "Il a dépassé le statut de légende", a déclaré Ross Brawn, le patron de la Formule 1, sur le site internet de la F1."J'ai rencontré Stirling quand il terminait sa carrière et je commençais la mienne. J'étais fier de le compter parmi mes amis. Il a dépassé le statut de légende et ses capacités étaient vraiment exceptionnelles", a ajouté Brawn. "Ce que j'admirais le plus chez lui, c'était qu'il était un gentleman. Son attitude envers les pilotes qui lui ont succédé et, plus globalement, les personnes du monde automobile étaient un exemple. C'était un vrai compétiteur mais il n'a jamais dépassé les limites." Jean Todt, président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, se souvient de Moss comme "une vraie légende du sport moteur et il le restera éternellement." Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde de F1, était très proche de Moss. "Nos conversations vont nous manquer. Je suis reconnaissant d'avoir eu ces moments spéciaux avec lui. Mes prières et pensées vont à sa famille." Aston Martin et Jaguar, deux écuries pour lesquelles Moss a roulé, ont également rendu hommage à leur ancien pilote. "Nous sommes tristes d'avoir appris le décès de Sir Stirling Moss. Une vraie légende de l'automobile et un vrai gentleman", a réagi Aston Martin. "Il était un pionnier et il va grandement nous manquer", a ajouté Jaguar. (Belga)