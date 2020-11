Décès du journaliste spécialisé dans le judiciaire, Marc Metdepenningen

Le chroniqueur judiciaire du Soir, Marc Metdepenningen, est décédé à l'âge de 62 ans, rapporte dimanche le quotidien sur son site internet. Marc Metdepenningen travaillait au Soir depuis les années '80.L'homme avait couvert quelques grands dossiers de l'actualité judiciaire belge de ces dernières décennies comme l'affaire Dutroux et l'enquête sur les tueurs du Brabant. "Pour Le Soir, il aura suivi des dizaines de procès d'assises et de plaidoiries devant les tribunaux correctionnels de tout le pays. Les procédures n'avaient aucun secret pour ce chroniqueur judiciaire qui avait collaboré longtemps avec René Haquin, figure emblématique du journalisme francophone", écrit la rédaction dans un bel hommage publié dimanche soir. Ces dernières années, il avait été président de la SJPS, la société des journalistes du journal. "Avec les années, il était devenu la mémoire du journal. Il professait son expérience auprès des jeunes recrues. Pour ses séries d'été et son dernier ouvrage, 'Crimes et Châtiments dans l'histoire judiciaire belge', il avait passé des semaines entières dans les bibliothèques et les dépôts d'archives", selon le quotidien. (Belga)

