Deceuninck-Quick Step est parti en stage en Grèce

Après le report des courses italiennes, Deceuninck-Quick Step a décidé d'intégrer un stage supplémentaire dans son programme. João Almeida, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Ian Garrison, Alvaro Hodeg et Pieter Serry s'entraînent actuellement à Loutraki en Grèce avec le multiple champion de Grèce Vasilis Anastopoulos. Les coureurs resteront sur place pendant onze jours.Deceunick-Quick Step est la première équipe WorldTour qui pose ses valises en Grèce. L'annulation des Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo a donné la chance à l'équipe du manager Patrick Lefevere de découvrir de nouveaux horizons. "C'est l'endroit idéal pour un stage d'entraînement", a avoué Anastopoulos. "Ce sont de bonnes routes avec peu de circulation. C'est un gros avantage. La météo est également parfaite avec des températures entre 16 et 23 degrés." Le Grec de 44 ans est venu renforcer l'équipe WorldTour belge durant l'hiver comme entraîneur et a donné un programme personnel à ses coureurs dans son pays natal. "Certains jours, nous allons sur le plat avec Davide (Ballerini) et Alvaro (Hodeg). D'autres jours, je suis les grimpeurs qui se préparent pour le Tour de Catalogne. Un troisième groupe se prépare pour la Nokere Koerse. Almeida revient tout juste d'une blessure donc nous sommes prudents avec lui. Les coureurs trouvent tous que c'est agréable de découvrir la Grèce de cette manière. Un jour, vous pouvez rouler au niveau de la mer et le lendemain à 1300m d'altitude. Je connais toutes les routes et la langue. C'est aussi un avantage." (Belga)