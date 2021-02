Découverte en Egypte de ce qui serait "la plus vieille" brasserie au monde

Une brasserie de production à grande échelle, qui serait "la plus vieille" au monde, a été découverte en Egypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d'Abydos (sud), a annoncé samedi le ministère du Tourisme au Caire.De la bière, boisson favorite de l'Egypte ancienne, était brassée sur ce site funéraire, selon le communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook. "La mission archéologique égypto-américaine, dirigée par Matthew Adams de l'Université de New York et Deborah Vischak de l'Université de Princeton, a découvert ce qui semble être la plus vieille brasserie de production à grande échelle au monde", a précisé le communiqué. La fabrique de bière "remonte probablement à l'ère du roi Narmer", a indiqué le secrétaire général du Conseil général des antiquités égyptien, Mostafa Waziri, cité dans le texte. Narmer est le premier roi qui unifia la Haute et la Basse-Egypte. Il a régné il y a plus de 5.000 ans et est considéré par certains comme le fondateur de la Première dynastie de pharaons. Des archéologues britanniques avaient fait au début du XXe siècle des découvertes les portant à croire qu'une ancienne brasserie se trouvait dans le secteur mais ils n'avaient pas été en mesure de la localiser précisément. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.