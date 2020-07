Découverte par le Roi d'une fresque murale réalisée pour la fête nationale

Le roi Philippe s'est rendu mardi vers 11h00, après avoir assisté au Te Deum en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, rue Royale, à quelques pas de là, pour y découvrir la fresque de l'artiste Dema One, un graffiteur calligraphe belge de réputation internationale. L'oeuvre a été réalisée spécialement à l'occasion de la fête nationale belge.Le centre d'arts Bozar a organisé, à la suggestion du Palais royal, un projet participatif en vue du 21 juillet, pour que des graffitis égaient les rues de Bruxelles, de Charleroi, d'Anvers et l'aéroport de Zaventem. Le Roi est donc allé découvrir, ce mardi 21 juillet après la célébration du Te Deum, l'une de ces fresques, peinte sur la façade de Bozar, rue Royale à Bruxelles. Le Roi, en présence notamment de la Première ministre Sophie Wilmès, a également assisté sur place à une démonstration de danse et d'acrobaties interprétée par les jeunes qui ont réalisé la fresque. (Belga)