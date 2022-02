Delfine Persoon visera le titre européen des super-plumes le 11 juin à Ardooie

Elhem Mekhaled, 31 ans, championne d'Europe EBU de boxe des super-plumes (entre 57,152 kg et 58,967 kg), ne remettra pas son titre en jeu. Challenger numéro deux au rating du Conseil mondial de la boxe, elle vise en effet la ceinture WBC de l'Américaine Alysia Baumgardner, et laisse ainsi le titre vacant.La Française a donc décliné une belle proposition du promoteur Filiep Tampere, par ailleurs manager de Delfine Persoon, de figurer en haut de l'affiche de la réunion qu'il organise en collaboration avec le Team Houtland, le 11 juin à Ardooie. L'intention reste cependant d'organiser un championnat d'Europe féminin, conformément à l'autorisation accordée par l'EBU (European Boxing Union), ce jour-là. "Je vais maintenant négocier avec la Polonaise Ewa Brodnicka (37 ans, 20 victoires, 1 défaite, ndlr), déchue de son titre WBO au profit de l'Américaine Mikaela Mayer, parce qu'elle ne pouvait pas faire le poids", a en effet expliqué Filiep Tampere lors d'une récente réception dans les installations d'un sponsor à Oostkamp. Le combat avait néanmoins été disputé sans enjeu au MGM Grand de Las Vegas, où Brodnicka s'était (nettement) inclinée aux points. Elle avait auparavant battu la Belge Djemilla Gontaruk, à l'occasion de la quatrième défense de la ceinture WBO. Brodnicka n'est plus montée sur un ring depuis le 13 mars 2021, et sa victoire aux points en huit rounds face à la Bulgare Milena Koleva Double championne d'Europe en 2011, Delfine Persoon avait pour sa part combattu au meeting de la Toussaint d'Izegem, où la Mexicaine Beatriz Aguilar avait renoncé à l'appel du cinquième round. (Belga)