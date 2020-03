Delhaize arrête son service de retrait en point de collecte

L'enseigne Delhaize arrête à partir de samedi le service de retrait en point de collecte, pour libérer du personnel dans les magasins. Elle met également fin à ses actions de promotions à partir de mercredi, pour éviter que des clients n'accumulent inutilement des denrées, indique le porte-parole Roel Dekelver.Les dernières commandes seront récupérées samedi, à partir de ce jour-là, l'enseigne au lion n'en acceptera plus aucune. "Nous avons besoin de tout le personnel dans les magasins pour permettre le réassort en rayons", explique Roel Dekelver. Les capacités seront en outre élargies pour le service de livraison à domicile. Delhaize a également décidé de suspendre ses actions de promotions, pour éviter que des clients ne fassent d'énormes provisions inutiles. La mesure devrait aussi soulager le personnel et lui dégager plus de temps pour le réassort et le service aux clients. (Belga)