Delhaize rappelle du 'Fuet iberico' en raison de la présence possible de salmonelle

Delhaize rappelle du 'Fuet iberico' (tapas) en raison de la présence possible de salmonelle, indique vendredi soir la chaîne de supermarchés, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le produit, conditionné sous la marque Delhaize dans des emballages de 90g, a été retiré des rayons.Le fuet concerné porte la mention "A consommer de préférence avant le: 04/07/2020 et 06/07/2020". La chaîne de supermarchés a retiré des rayons le produit concerné et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur, assure-t-elle. Les clients sont invités à ne pas le consommer et ont la possibilité de le rapporter au point de vente où ils l'ont acheté pour un remboursement. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation des produits contaminés, détaille encore Delhaize. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé le produit et qui présenteraient des symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. (Belga)

