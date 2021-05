Demande pour une nouvelle "boum" dans le Bois de la Cambre à Bruxelles introduite

Le collectif L'Abîme a introduit une demande auprès des autorités de la Ville de Bruxelles pour organiser la "Boum 3", a-t-il annoncé sur sa page Facebook lundi.La demande a été introduite pour un événement le 29 mai prochain à 14h00 dans le Bois de la Cambre à Bruxelles. Le collectif L'Abîme y mentionne les mêmes raisons que pour son événement de ce samedi 1er mai au même endroit, à savoir dénoncer les conséquences du confinement sur les jeunes. " Après plus d'un an de confinement, plusieurs experts tirent la sonnette d'alarme sur l'état psychologique des jeunes en manque de contacts sociaux", explique le collectif dans le formulaire de demande. "Comme nous l'avons fait remarquer à la ministre de l'Intérieur, les études démontrent que les risques de contamination à l'extérieur sont quasi inexistants. Nous souhaitons simplement avoir l'autorisation de nous rassembler comme le stipule la Constitution. Puisque depuis un an cela est interdit à l'intérieur, nous vous demandons l'autorisation de faire cela en extérieur", expose-t-il. Samedi, la "Boum 2", un événement créé sur Facebook par L'Abîme, a attiré dans le Bois de la Cambre à Bruxelles entre 1.000 et 2.000 personnes. La manifestation n'avait pas été autorisée par la Ville. La police est intervenue et a procédé à l'arrestation administrative de 127 personnes et à l'arrestation judiciaire de 5 personnes. (Belga)

