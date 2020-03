Deme et Jan De Nul maintiennent leurs équipes plus longtemps à bord

Deme et Jan De Nul vont maintenir plus longtemps leurs équipes à bord des navires de dragage et autres plate-formes offshore dont elles disposent un peu partout dans le monde, rapporte samedi De Tijd. L'information a été confirmée par les entreprises. Elles prennent ces mesures car les remplacements d'équipe sont presque impossibles compte tenu des restrictions de vols imposées dans le cadre de la crise liée au coronavirus et parce qu'elles veulent absolument limiter tout risque de contamination à bord.Chez Jan De Nul, plus de mille travailleurs sont concernés par cette mesure. Deme ne voulait pas livrer de chiffre précis, mais plus de cent embarcations seraient concernées. Les relais se font normalement toutes les quatre à six semaines, mais depuis cette semaine, ils sont supprimés. Deme maintiendra son personnel à bord certainement jusqu'au 17 avril, ce qui signifie qu'il doit poursuivre le travail. Aucun cas de coronavirus n'aurait été constaté sur les navires des deux sociétés. "Pour des projets proches du domicile, comme les Pays-Bas, nous pouvons encore changer d'équipes, mais les déplacements aériens sont presque devenus impossibles et les changements d'équipe engendrent en outre un risque de contamination à bord", explique une porte-parole de Deme. "Nous maintenons donc le personnel à bord, même si le navire a terminé sa mission et doit se rendre à un autre endroit. C'est un défi colossal pour nos travailleurs. Nous en sommes conscients. Ils sont les piliers de Deme et nous mettons tout en œuvre afin que cela reste praticable. L'approvisionnement des navires se passe encore bien et nous donnons à l'équipage des jours de repos sur le navire, sinon la situation serait intenable." Deme a actuellement des projets sur tous les continents. Le personnel administratif travaille, pour sa part, à domicile. (Belga)