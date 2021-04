DEME Offshore et Penta-Ocean créent une coentreprise pour des parcs éoliens au Japon

DEME Offshore et l'entrepreneur maritime japonais Penta-Ocean Construction ont créé une coentreprise pour la construction de parcs éoliens offshore au Japon, indique mercredi DEME dans un communiqué.Penta-Ocean disposera d'une participation de 51% dans la coentreprise et DEME 49%. Le Japon a introduit de nouvelles réglementations pour la production d'énergie éolienne en mer et dans les zones portuaires. Un premier tour d'enchères pour des parcs éoliens devrait avoir lieu cette année. D'ici 2030, le Japon veut développer 10GW d'énergie éolienne offshore. (Belga)

