Démonstration de Mathieu van der Poel à Hulst, Wout van Aert deuxième

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la quatrième des cinq manches de la Coupe du monde de cyclocross à Hulst, dimanche aux Pays-Bas. Le Néerlandais a triomphé au terme d'un long effort en solitaire. Deuxième, Wout van Aert (Alpecin-Fenix) reste lui en tête du classement général.Le tracé de Hulst, dans les polders, était pour la première fois au programme de la Coupe du monde UCI. La course s'est déroulée sans public et a été délocalisée du centre ville au Perkpolder, en raison des contraintes sanitaires. Peut-être vexé par sa cuisante défaite dimanche dernier à Dendermonde dans la 3e manche, concédant 2:49 à Wout van Aert, 'MVDP' a progressivement accéléré dès le premier tour. Personne n'a été en mesure de suivre la cadence du Néerlandais. Jamais inquiété, le triple champion du monde a alors débuté un long raid en solitaire. Il a finalement franchi la ligne avec 1:31 d'avance sur son rival Wout van Aert. C'est le troisième succès de rang pour Mathieu van der Poel après ceux acquis à Baal le 1er janvier et à Gullegem samedi. C'est aussi la 2e victoire en Coupe du monde du Néerlandais après celle sur les pentes de la Citadelle de Namur. Michael Vanthourenhout s'était imposé à Tabor et Van Aert à Dendermonde. Le Britannique Tom Pidcock, lâché dans l'avant-dernier tour par 'WVA', a fini 3e à 1:49 alors que les Belges Michael Vanthourenhout et Toon Aerts ont complété le top 5. A noter que le champion d'Europe Eli Iserbyt, déjà victime d'une chute il y a quelques jours, a été contraint à l'abandon après une chute. Chez les dames, la Néerlandaise Lucinda Brand, 2e du jour derrière sa compatriote Denise Betsema, a d'ores et déjà remporté le classement final. La championne du monde néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado a terminé 3e. La cinquième et dernière manche de la Coupe du monde se tiendra le 24 janvier à Overijse, à l'occasion du traditionnel Cross des raisins. Une deuxième place à Overijse permettrait à Wout van Aert de remporter le classement final de la Coupe du monde. (Belga)