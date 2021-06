Denis Shapovalov renonce à disputer les JO

Le Canadien, Denis Shapovalov, 12e mondial, a annoncé lundi qu'il ne participerait pas au tournoi olympique de tennis à Tokyo, invoquant, sans le citer expressément, des préoccupations liées au Covid-19."Bonjour à tous, après mûre réflexion, je voulais vous faire savoir que je ne participerai pas aux Jeux olympiques cette année", a déclaré Shapovalov sur son compte Twitter. "Représenter le Canada, c'est tout pour moi, mais en raison de la situation actuelle, mon équipe et moi avons décidé que c'était la meilleure décision à prendre pour la sécurité de tous", a-t-il poursuivi. Shapovalov, 22 ans, est titulaire d'un titre ATP, glané en 2019 à Stockholm. Il a été finaliste au Masters 1000 de Paris Bercy en 2019 et a atteint sa troisième finale -- sa première sur terre battue -- le mois dernier à Genève, s'inclinant face au Norvégien Casper Ruud. Le forfait du Canadien pour les Jeux s'ajoute à d'autres de renom, comme Rafael Nadal et Dominic Thiem, le premier souhaitant se préserver physiquement avant l'US Open qui aura lieu début septembre, le second parce qu'il traverse une période creuse et a dit ne pas se "sentir prêt à jouer à (son) meilleur niveau à Tokyo". (Belga)