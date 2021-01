Dennis Praet (Leicester) absent trois mois en raison d'une blessure aux ischios

Le milieu de terrain des Diables Rouges Dennis Praet va être absent pour une longue période. Elle pourrait atteindre trois mois, a annoncé jeudi son coach à Leicester Brendan Rodgers. Praet s'est blessé aux ischio-jambiers.Praet s'est blessé samedi passé lors du match du troisième tour de FA Cup à Stoke City (0-4). Le Diable Rouge est sorti en fin de rencontre, après avoir délivré l'assist sur le but d'ouverture des 'Foxes'. Si l'indisponibilité de trois mois se confirmait, le milieu de terrain manquerait les trois premiers matchs de qualification au Mondial 2022 de la Belgique, programmés fin mars contre le Pays de Galles (à domicile), la Tchéquie (déplacement) et le Belarus (à domicile). Praet, 26 ans, compte 21 apparitions et deux buts, toutes compétitions confondues, pour Leicester cette saison. Leicester occupe actuellement la quatrième position de la Premier League. (Belga)