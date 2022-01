Dennis Praet marque et offre la victoire au Torino

Le Torino et Dennis Praet se sont imposés 1-2 sur la pelouse de la Sampdoria samedi après-midi pour le compte de la 22e journée de Serie A. Titulaire, le Diable Rouge a marqué le but de la victoire pour le 'Toro' à la 67e minute. Grâce à ce succès, les Turinois grimpent à la 9e place du classement avec 31 unités.Présent sur la pelouse au coup d'envoi pour la dixième fois de la saison, Dennis Praet espérait bien ramener les trois points de son déplacement chez le 15e du championnat. Les choses commençaient plutôt mal, puisque c'est la 'Samp' qui ouvrait la marque par l'entremise de Francesco Caputo (18e, 1-0). Les joueurs du 'Toro' ne s'en laissaient pas conter et revenaient rapidement dans la rencontre grâce à Wilfried Singo (27e, 1-1). Un score qui allait rester inchangé jusqu'à la 67e, moment choisi par Dennis Praet pour reprendre d'une superbe tête croisée un centre de Sasa Lukic (67e, 1-2). Une deuxième réalisation cette saison ô combien importante, puisqu'elle rapporte les trois points au Torino. (Belga)