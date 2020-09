Départ de l'étape finale qui doit sacrer Pogacar

Avec deux mois de retard en raison du Covid-19, ce qui reste du peloton du Tour de France a pris dimanche le départ de l'ultime étape à Mantes-la-Jolie direction les Champs-Elysées, où le tout nouveau maillot jaune Tadej Pogacar doit être sacré.A 16h14, les 146 survivants après trois semaines de course, décalées de juillet à septembre par la pandémie de Covid-19, se sont élancés pour la 21e étape, longue de 122 kilomètres, avec au premier rang Tadej Pogacar, en attente de son couronnement définitif environ trois heures plus tard. A ses côtés devant le peloton au moment du départ fictif un peu plus tôt: l'Irlandais Sam Bennett, porteur du maillot vert --le seul qui a échappé à Pogacar-- et le Français Kévin Réza, de l'équipe B&B Hôtels. Originaire des Yvelines, département de Mantes-la-Jolie, celui-ci est aussi le seul coureur noir du peloton sur la Grande boucle cette année. Sa mise en avant, à l'occasion de cette étape finale, est également un geste pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, a indiqué l'organisation. "Enfin, il aura fallu attendre la plus grande course du monde pour que le message passe", a lâché Kévin Réza. "ASO (organisateur de l'épreuve, ndlr) me permet aujourd'hui de délivrer le message en prenant le départ en première ligne", a souligné le Français. "Le cyclisme dit non au racisme: les coureurs démontrent leur engagement contre les discriminations dans le monde au Tour de France", s'est félicité le CPA, l'association des coureurs, dans un communiqué. Un sprint, comme chaque année depuis 2006, est attendu pour conclure le Tour après quelque 3.500 kilomètres parcourus en trois semaines. Mais un public plus limité que d'ordinaire assistera à l'explication finale sur les Champs-Elysées vers 18h58 (prévision à 41 km/h de moyenne) avec la limitation du nombre de spectateurs à 5.000 sur la célèbre avenue. (Belga)