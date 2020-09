Derniers hommages solennels à Ruth Bader Ginsburg au Capitole à Washington

La dépouille de la juge progressiste de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est entrée vendredi au Capitole des Etats-Unis, deuxième femme de l'histoire à recevoir ces honneurs au siège du Congrès, en présence du candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden et de sa colistière, Kamala Harris.Une semaine tout juste après le décès à 87 ans de cette icône féministe et progressiste, son cercueil, drapé d'un drapeau américain, est arrivé à 09H30 sur la grande place devant le dôme du Capitole à Washington, dont le drapeau était en berne. Il a été porté par des militaires en uniformes de cérémonie jusque dans l'imposant bâtiment, où la cérémonie officielle a débuté à 10H00 dans la salle des Statues. L'ancien vice-président Joe Biden, son épouse Jill Biden, ainsi que la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, tous masqués, figuraient parmi les invités. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, doit prononcer un discours ainsi qu'une femme rabbin. Une soprano américaine accompagnée d'une pianiste sont au programme des hommages à cette grande amatrice d'opéra. Avant elle, la dépouille de Rosa Parks, figure de la lutte pour les droits civiques, avait été exposée sous la rotonde en 2005. Mais Ruth Bader Ginsburg "sera la première femme" à recevoir ce niveau d'hommage ("to lie in state") au Capitole et la "première personne de confession juive", a déclaré jeudi Nancy Pelosi en soulignant toutes les barrières que la magistrate avait franchies au cours de sa vie. A la fin de la cérémonie, des élues républicaines et démocrates du Congrès se rassembleront sur les marches du Capitole pour lui rendre un dernier hommage. Un rare signe d'union alors que son décès a précipité une bataille politique acharnée. Sous les huées, Donald Trump était venu se recueillir jeudi devant la dépouille de "RBG" exposée, depuis mercredi, à l'entrée de la Cour suprême. Le président républicain ne compte pas perdre de temps pour enclencher la succession: il doit annoncer samedi à 17H00 (21H00 GMT) qui il souhaite nommer à ce poste influent. (Belga)