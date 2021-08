Des activités nautiques interdites en raison de présence d'algues bleues au lac de Schulen

Le lac de Schulen à Lummen a été interdit aux loisirs après que l'Agence flamande pour l'environnement (VMM) a constaté mardi une croissance importante et suspecte d'algues bleues lors d'un contrôle visuel, a annoncé la commune jeudi.La suspension des activités a été décidée par l'Agence flamande de la santé jusqu'à nouvel ordre. L'eau, les loisirs de plage et le surf sont interdits à tous. Le drapeau jaune a été hissé, ce qui signifie que seuls la voile, le kayak et l'aviron sont autorisés pour les personnes d'au moins 12 ans, à la stricte condition que les visiteurs prennent les mesures d'hygiène nécessaires après être entrés en contact avec l'eau. La pêche est également autorisée dans des conditions strictes. Après un contact avec l'eau, chaque pêcheur doit avoir accès à de l'eau non contaminée et à du savon et du gel désinfectant. La pêche en bateau est également autorisée pour les personnes de plus de 12 ans. Il est néanmoins interdit de consommer ou d'emporter des poissons provenant du lac. (Belga)

