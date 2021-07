Des artistes des années 80 et 90 en concert à Namur le 25 septembre

Quatorze artistes des années 80 et 90 donneront un concert sur l'esplanade de la Citadelle de Namur le 25 septembre, ont annoncé vendredi les organisateurs.L'affiche est composée de Sabrina, Alec Mansion, Philippe Lafontaine, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Jean Schulteis, Phil Barney ou encore Benny B. Le concert débutera à 21h30 et sera précédé d'un DJ set. Les places sont en vente via www.librairie.be. Dans l'état actuel des choses, la jauge du site est fixée à 8.500 personnes, ont encore précisé les organisateurs. (Belga)

