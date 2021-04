Des averses de neige prévues ce soir et cette nuit sur les routes wallonnes

Des averses de neige ou de neige fondante sont prévues mardi soir et durant la nuit sur les routes wallonnes, fait savoir le service public de Wallonie (SPW). Compte tenu de ces prévisions, les routes pourraient être localement glissantes. La Cellule d'Action Routière confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du SPW restent mobilisés pour assurer la sécurité des usagers.Mercredi matin, de nouvelles précipitations neigeuses sont attendues plus particulièrement sur l'est du pays (province de Liège et le nord de la province de Luxembourg). La Cellule d'Action Routière appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance, en particulier sur le réseau secondaire. Les informations concernant la circulation sur le réseau wallon peuvent être consultées sur les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be. (Belga)