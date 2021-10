Des blocages en marge de l'assemblée d'Exctinction Rebellion et de gilets jaunes à Namur

Des actions de blocage ont eu lieu samedi en marge de la manifestation organisée par Extinction Rebellion et des gilets jaunes, à Namur, indique la police locale.Les mouvements citoyens s'étaient unis pour tenir une assemblée citoyenne devant le parlement wallon. Une centaine de personnes étaient présentes. Durant la manifestation, qui s'est étalée de 14h00 à 17h00, de petits groupes se sont isolés et ont sillonné la ville pour mener des blocages de la circulation. Ces actions ont notamment eu lieu au rond-point de la place Joséphine Charlotte, à proximité de l'Arsenal ou encore de la prison. Les conséquences sur la circulation ont toutefois été très limitées car les opérations n'ont été menées que par quelques individus et des agents sont à chaque fois intervenus rapidement, précise la police. (Belga)