Des centaines de maisons inondées dans l'est de la Russie

D'importantes précipitations ont provoqué des inondations dans l'est de la Russie, non loin du lac Baïkal en Sibérie. L'eau s'est engouffrée dans des centaines de maisons et environ 2.500 personnes ont été touchées par le sinistre, ont indiqué vendredi les autorités de la région de Transbaïkalie.Des abris de secours ont été installés dans la ville de Chilka, au bord de la rivière du même nom. Une centaine de personnes y séjournaient initialement. Des photographies montrent des secouristes parcourant les maisons à bord de canots pneumatiques. Plusieurs ponts ont également été détruits ou endommagés par les inondations. Les voies ferrées du Transsibérien ont également été touchées. On ignore encore quand les trains pourront à nouveau circuler normalement. Plusieurs régions de Russie sont sous l'eau depuis des semaines, tandis que d'autres régions doivent faire face à des feux de forêt. (Belga)

