Des centaines de supporters du Standard aux abords du stade pour accueillir les joueurs

Les supporters du Standard de Liège se sont rassemblés aux abords du stade dimanche matin, avant le coup d'envoi de la rencontre face à Anderlecht, programmée à 13h30. Selon la zone de police de Liège, près de 500 personnes y étaient présentes. D'autres sources sur place indiquent de leur côté que ce nombre pourrait grimper jusqu'à 2.000.Les supporters se sont donc réunis en grand nombre et ont notamment accueilli le car des joueurs du Standard avec des chants, des banderoles et des fumigènes. Le véhicule a d'ailleurs été légèrement endommagé lors de son arrivée à proximité du stade, mais aucun incident majeur n'est à signaler. "Vers 12h20, les supporters ont commencé à se disperser et ont quitté les lieux dans le calme", précise la zone de police de Liège. (Belga)