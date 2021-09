Des centres de vaccination prochainement installés dans des gares bruxelloises

Trois centres de vaccination seront prochainement installés dans les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central ainsi qu'à Train World, le musée de la SNCB à Schaerbeek, annoncent mardi HR Rail, la SNCB et Infrabel. La première ouverture devrait avoir lieu la semaine prochaine mais le calendrier doit encore être confirmé.Ces centres seront accessibles aux collaborateurs des chemins de fer, à leurs proches mais également aux voyageurs et à toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner. Des panneaux publicitaires dans les gares et les écrans dans les trains permettront également de diffuser les informations concernant les possibilités de vaccination. Les collaborateurs des chemins de fer auront par ailleurs la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous au sein de l'entreprise, avec quatre demi-journées de vaccination chaque jeudi de septembre dans les locaux de HR Rail. (Belga)

