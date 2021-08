Des chercheurs russes disent avoir adapté le vaccin Sputnik au variant Delta

Des chercheurs russes ont affirmé avoir modifié le vaccin Sputnik V contre le coronavirus afin qu'il soit plus efficace contre le variant Delta."Le vaccin constitué est déjà dans le réfrigérateur", a déclaré jeudi à l'agence Interfax le directeur de l'Institut Gamaleya, Alexander Ginzburg. Il a déclaré qu'il était trop tôt pour parler du niveau d'efficacité du vaccin. D'autres fabricants dans le monde travaillent déjà sur des modifications de leur vaccin pour qu'il soit plus efficace contre ce variant féroce. Parallèlement, M. Ginzburg a préconisé l'utilisation d'un vaccin appelé Sputnik light comme vaccin de rappel pour les personnes vaccinées deux fois avec la préparation de BioNTech/Pfizer. Selon les autorités, la Russie a développé jusqu'à présent quatre vaccins contre le coronavirus et travaille sur un cinquième vaccin. Sputnik V, qui est approuvé par quelque 70 pays, a été commercialisé à l'international. Selon le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, le Sputnik V présenterait un taux d'efficacité de 83% en cas de contamination au variant Delta. La Russie, comme de nombreux autres pays, est aux prises avec le variant Delta et enregistre actuellement environ 800 décès par jour. Selon les chiffres officiels, 41,5 millions de personnes en Russie, soit 28,4 % de la population, ont été vaccinées jusqu'à présent, dont 33,5 millions deux fois et donc complètement (soit 22,9 %). (Belga)