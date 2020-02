Des chocolats pour les navetteurs avec l'action "Saint-Valentrain" menée par Ecolo

Les militants d'Ecolo ont mené jeudi tôt le matin leur action "Saint-Valentrain" dans plusieurs gares de Wallonie et de Bruxelles. Leur objectif était d'aller à la rencontre des navetteurs. Les écologistes demandent des transports en commun plus fréquents et plus accessibles."Réinvestir dans les transports en commun pour des déplacements efficaces", tel était le message transmis jeudi matin dans de nombreuses gares par les militants d'Ecolo, qui sont allés à la rencontre des navetteurs. "Nous les avons remerciés, avec un chocolat bio et durable, de prendre les transports en commun", a explique Cécilia Wanekem (Ecolo), qui était sur le terrain dans la région du Centre. "Nous avons visé les heures de pointe matinale pour rencontrer le plus grand nombre de navetteurs. Nos militants locaux se trouvaient dans sept gares du Centre, dont La Louvière, Soignies, Braine-Le-Comte ainsi que des arrêts de bus à Seneffe et Feluy. Nous avons touché plusieurs centaines de navetteurs que nous avons encouragés à continuer à prendre les transports en commun." Un accent particulier a également été mis sur les personnes à mobilité réduite qui empruntent les transports en commun. "Nous demandons des réinvestissements dans les transports en commun, davantage d'accessibilité pour les PMR, les personnes âgées et les enfants, notamment en plaçant et en réparant des escalators dans les gares ou encore en rehaussant les quais." (Belga)