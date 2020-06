Des comptes-rendus incomplets de l'aide téléphonique pour remplir la déclaration fiscale

Cette année, en raison de la crise liée au coronavirus, toute personne ayant besoin d'aide pour remplir sa déclaration d'impôts ne peut contacter le Service public fédéral Finances que par téléphone. La session téléphonique donne lieu à un compte-rendu avec tous les codes et les montants correspondants, mais certains de ces comptes-rendus semblent maintenant incomplets, a fait savoir le SPF Finances lundi.Selon le porte-parole Francis Adyns, environ 100.000 de ces comptes-rendus ont été envoyés. On ne sait pas encore combien d'entre eux contiennent des erreurs. Le SPF Finances espère avoir plus d'informations à ce sujet dans le courant de la journée de mardi. Cette année, les citoyens qui le souhaitent doivent d'abord prendre rendez-vous par téléphone avant de remplir leur déclaration d'impôt avec un fonctionnaire. Le compte-rendu est ensuite envoyé au citoyen pour être signé et renvoyé. La déclaration peut également être signée et soumise dans MyMinfin via Tax-on-web. Le SPF Finances a annoncé qu'il enverra de nouveaux comptes-rendus très prochainement. Les citoyens ne doivent donc pas prendre en considération le compte-rendu précédent. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.