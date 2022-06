Des concentrations d'ozone élevées mesurées en Belgique samedi

Des concentrations d'ozone élevées ont été enregistrées samedi dans les réseaux de mesure des trois régions en Belgique, indique dimanche la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Ce dimanche et dans les prochains jours, la qualité de l'air s'améliorera et les concentrations d'ozone diminueront pour revenir à des niveaux normaux pour la période de l'année.Le seuil européen d'information (180 microgrammes/m3) a été dépassé en un point de mesure samedi, à Uccle avec 181 microgrammes/m3. En Flandre, la concentration horaire maximale a atteint 177 microgrammes/m3 (Aarschot), contre 170 microgrammes/m3 pour la Wallonie (Rixensart). Lors de fortes concentrations d'ozone, à titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires...) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. (Belga)