Des concerts les 3 et 4 juillet à la Citadelle de Namur

Le comité animation de la Citadelle de Namur organise un week-end de concerts les 3 et 4 juillet, a-t-il annoncé mercredi. La programmation, 100% belge, oscille entre pop, rock et musique classique. La jauge de spectateurs, elle, sera évaluée en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales.Les concerts auront lieu en plein air. Les artistes des styles pop et rock se produiront sur deux scènes placées sur la prairie supérieure du centre du visiteur Terra Nova. La partie classique se déroulera, pour sa part, au Théâtre de Verdure. La jauge actuellement fixée est de 200 spectateurs. En outre, ceux-ci devront obligatoirement être assis sur des chaises ou dans les gradins, dans le respect des mesures sanitaires. Les organisateurs espèrent néanmoins que la situation aura évolué positivement et permettra quelques assouplissements. Au niveau pop et rock, l'affiche est constituée de Grandgeorge, Ziza Youssouf ou encore Jelly and ice cream. La programmation classique a elle été confiée au Centre d'art vocal et de musique ancienne de Namur et fait partie de l'offre du Festival musical de Namur, organisé aux mêmes dates. Le concert d'ouverture de cet événement aura d'ailleurs lieu lui aussi à la Citadelle. C'est l'ensemble Cappella Mediterranea qui se produira le vendredi 2 juillet à 20h00 au Théâtre de Verdure. Informations et réservations sur https://citadelle.namur.be. (Belga)

