Des contrôles de police créent des embouteillages à la frontière belgo-néerlandaise

Des contrôles routiers de la police belge à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique engendrent quelques kilomètres d'embouteillages, mardi matin. Les patrouilles vérifient que les automobilistes souhaitant entrer sur le territoire belge en ont une raison valable.Les règles de confinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont en effet moins strictes aux Pays-Bas qu'en Belgique. Les automobilistes qui n'ont pas de raison essentielle de venir en Belgique, comme un trajet domicile-travail ou une livraison, doivent rebrousser chemin. C'est le cas notamment de ceux qui viennent faire leurs courses ou faire le plein. Les contrôles sont principalement menés sur la E19 et l'A12 et concernent surtout les voitures personnelles. (Belga)