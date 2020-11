Des coups de feu sur l'ambassade saoudienne à La Haye

Plusieurs coups de feu ont été tirés sur l'ambassade de l'Arabie saoudite à La Haye sans faire de blessés, a annoncé jeudi la police."Juste avant 6h00, nous avons reçu un message disant qu'un coup de feu avait été tiré sur un bâtiment à La Haye. Il n'y a pas eu de blessé", a déclaré la police sur Twitter. Un certain nombre de douilles de balles ont été découvertes sur les lieux après l'incident, a déclaré la police, citée par l'agence de presse néerlandaise ANP. Les médias locaux ont fait mention de vingt impacts de balles dans le bâtiment et ont montré des photos de trous dans les fenêtres. La police n'a pas confirmé le nombre de coups de feu. Des agents ont bouclé l'accès aux lieux où des équipes médico-légales mènent une enquête, a indiqué la police. Le motif de la fusillade n'est pas connu. L'incident survient un jour après qu'un attentat à l'explosif a visé à Jeddah en Arabie saoudite une cérémonie commémorant l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, en présence de diplomates occidentaux, y compris français et britannique. cet attentat a fait deux blessés, un employé consulaire grec et un policier saoudien. (Belga)