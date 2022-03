Des crèches à Bruxelles demandent un plan pour un accueil de qualité

Plusieurs crèches bruxelloises s'associent pour réclamer des changements structurels vers un accueil de qualité, indiquent-elles vendredi dans un communiqué. Les demandes touchent notamment à un meilleur encadrement des travailleurs et des possibilités de professionnalisation.Ces crèches, dont Elmer à Schaerbeek et de Ketjes à Bruxelles, lancent l'action "Les 1.000 premiers jours", en référence à cette période clef pour le développement de l'enfant. Durant les prochaines semaines, chaque vendredi, des flyers et du café seront distribués aux parents. Une manifestation est aussi prévue le 25 mars devant le cabinet du ministre flamand Wouter Beke. (Belga)