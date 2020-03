Des détaillants demandent une extension des pré-soldes et le report des soldes en août

L'organisation flamande de détaillants Mode Unie et l'organisation patronale Unizo souhaitent que la période des pré-soldes ou période d'attente soit étendue et que les soldes soient reportés en août, afin d'éviter une vague de faillites parmi les magasins de vêtements, ont-elles indiqué samedi.Les commerces non-alimentaires ont dû tirer le volet, dans le cadre des mesures prises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. C'est un coup dur pour les magasins de vêtements car c'est traditionnellement une période de fortes ventes. Mais le secteur envisage déjà l'après-crise et craint qu'une fois leur réouverture autorisée, les magasins ne vendent un maximum pour faire du chiffre d'affaires, avec force réductions, au détriment des marges bénéficiaires. Mode Unie et Unizo redoutent que cela n'entraîne de nombreuses faillites. Les deux organisations demandent donc aux pouvoirs publics de faire commencer la période des pré-soldes, ou période d'attente, au cours de laquelle il est interdit d'annoncer des réductions de prix, dès la réouverture des magasins. Il est également demandé de postposer le début des soldes d'été, qui débutent en principe le 1er juillet, au 1er août. "Cela doit protéger les commerçants indépendants les uns des autres et des grandes chaînes, qui ont beaucoup plus de puissance", estime-t-on chez Mode Unie. (Belga)