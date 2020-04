Des dons récoltés pour offrir un soutien psychologique aux soignants

Des dons sont actuellement récoltés par le biais de l'action "Cheers for champions" pour offrir un soutien psychologique aux soignants en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Le but de l'opération, lancée en ligne et par SMS, est d'aider "nos héros à lutter contre le stress et les traumatismes auxquels ils sont aujourd'hui confrontés", expliquent les initiateurs du projet, soutenu par des personnalités comme la joueuse de tennis Yanina Wickmayer et le joueur de football Geert De Vlieger ."Alors que la presse parle aujourd'hui d'une stabilisation de la crise, les applaudissements vont certainement commencer à diminuer. Et ceci, alors que nos collaborateurs de l'aide et de la santé ont encore un long combat à mener. C'est pourquoi une action comme 'Cheer for champions' se révèle d'une nécessité absolue", soulignent-ils encore. Grâce aux dons, le personnel du secteur peut faire appel à un des coachs, psychologues et thérapeutes de l'ASBL Coaching for Heroes pour les soins de première ligne, de 8 heures à minuit. "'Cheer for Champions' souhaite dispenser pas moins de 30.000 séances de coaching au personnel soignant de notre pays, qui est lourdement impacté par la crise du Covid-19", soulignent les initiateurs. "Nos collaborateurs de l'aide et de la santé pratiquent actuellement un sport de haut niveau, aussi bien sur le plan physique que mental", souligne Veerle Dobbelaere, coach professionnelle et l'une des fondatrices de l'ASBL Coaching for Heroes. "Il est désormais capital qu'ils prennent soin d'eux. Nos coachs professionnels sont disposés à les écouter et à les soutenir psychologiquement." En parallèle, "Coaching for Heroes" peut également venir en aide aux établissements de soins qui disposent de leurs propres psychologues, si ces derniers ont besoin de faire une pause et s'ils ne peuvent plus répondre seuls aux nombreuses demandes d'aide. La plateforme en ligne de "Cheers for champions" permet également aux organismes de soins de collecter leurs propres fonds afin de mettre sur pied leurs programmes destinés à améliorer le bien-être de leurs collaborateurs. Plus d'informations via le site https://cheerforchampions.be/fr/. (Belga)