Des éclaircies de plus en plus nombreuses

Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies jeudi. De nombreux nuages bas et un risque de quelques bancs de brouillard survoleront la Haute Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après-midi, quelques averses pourront encore se produire localement, surtout en Haute Belgique, mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Il fera même souvent ensoleillé au littoral. Les maxima se situeront entre 12 et 18°C, sous un vent généralement modéré.Les éclaircies deviendront plus larges dans la soirée, sauf en Ardenne où le risque d'une averse persistera temporairement. Les minima varieront entre 2 et 7°C durant la nuit et le vent sera généralement faible. Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera assez beau avec des éclaircies et des passages nuageux. Les températures atteindront 14°C sur les sommets de l'Ardenne, 16° ou 17°C en bord de mer et 19°C en Campine. (Belga)