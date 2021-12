Des éclaircies entrecoupées de périodes nuageuses jeudi après-midi

Quelques éclaircies entrecoupées de périodes nuageuses se partageront le ciel jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques chutes de neige ou de neige fondante seront encore possibles en Ardenne, surtout les premières heures. Sur le nord du pays, quelques faibles averses de pluie pourront également se produire. Ailleurs, il fera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 0 ou 1°C en Hautes Fagnes et 7°C dans l'ouest.Vendredi, une zone de précipitations traversera la Belgique d'ouest en est. De nouvelles chutes de neiges sont prévues en Ardenne, tandis que dans les autres régions, la neige pourrait se mêler à la pluie. La formation d'une couche de neige temporaire n'est pas exclue en Moyenne Belgique lors des moments de précipitations les plus marqués, précise l'IRM. Les maxima se situeront entre -1 et 6 ou 7°C. Samedi, le temps restera généralement sec malgré un ciel très nuageux dans la moitié est. Sur la partie ouest, les éclaircies seront en revanche au rendez-vous. Les maxima varieront de 0 ou 1°C en Ardenne, à 5 ou 6°C dans le centre, en passant par 7°C à la mer. (Belga)