Des effets dans deux semaines en cas de relâchement du confinement

Steven Van Gucht, virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, met en garde contre une attitude trop laxiste vis-à-vis des mesures de confinement en cette période. "Je pense que nous devons faire attention", a-t-il déclaré dimanche sur la chaîne de télévision VTM. "Il est normal que les gens se lassent des mesures. Mais nous devons être conscients que le virus continue de circuler. Si nous devenons plus laxistes maintenant, nous en verrons les effets dans deux semaines."Selon le virologue, les derniers chiffres confirment "la tendance encourageante" de ces derniers jours. Le nombre d'admissions à l'hôpital se stabilise tandis qu'on enregistre également une légère baisse des patients en soins intensifs. Mais comme d'autres experts, Steven Van Gucht met en garde contre le relâchement du confinement et des mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus. Le virologue considère par ailleurs qu'il sera "difficile" de voyager à l'étranger cet été. "Mais nous serons plus libres que nous ne le sommes actuellement", a-t-il ajouté. "J'espère que nous pourrons nous asseoir à une terrasse." (Belga)