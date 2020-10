Des essais menés au port d'Anvers avec des navires au chargement plus important

Des essais vont débuter sur l'Escaut occidental afin d'y piloter des navires ayant un tirant d'eau jusqu'à 16 mètres. Il s'agit d'une hausse de 44 centimètres du niveau de tirant d'eau actuel, qui permettra au port anversois d'accueillir des navires ayant une cargaison considérablement plus grande.Actuellement, les navires ayant un tirant d'eau de 15,56 mètres peuvent naviguer jusqu'au port d'Anvers. Il était toutefois nécessaire de pouvoir relever ce tirant d'eau étant donné que les navires transportent toujours plus de marchandises. "En relevant le niveau de quelque 5 décimètres, la capacité de chargement par navire va être considérablement augmentée, indique-t-on à l'Agence maritime flamande (Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). "Il s'agit d'un progrès économique et écologique." Par ailleurs, Anvers entre ainsi dans les meilleurs références mondiales des ports pouvant accueillir ce genre de navire. (Belga)