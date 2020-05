Des experts exigent des règles plus sévères contre "l'infodémie" sur les réseaux sociaux

Dans une lettre ouverte sur le réseau Avaaz, des médecins et des virologues du monde entier demandent à Facebook, Google et Twitter de prendre des mesures plus sévères contre la désinformation sur le coronavirus. Les règles actuelles ne suffisent pas à lutter contre "l'infodémie".L'exigence principale des auteurs de la lettre est que les réseaux sociaux corrigent les fausses informations sur le virus. "Cela signifie que toute personne qui est exposée à des informations de santé incorrectes sur leurs plateformes soit avertie et notifiée, et qu'une correction bien conçue et vérifiée de manière indépendante soit affichée", peut-on lire dans la lettre ouverte. La deuxième exigence est que Google, Facebook et Twitter adaptent leur algorithme de suggestion, afin d'empêcher la diffusion d'informations incorrectes. (Belga)