Des feux de signalisation intelligents pour garantir la distanciation dans les magasins

L'entreprise de sécurité G4S propose de recourir à des caméras intelligentes qui décompteront le nombre de clients autorisés pour garantir la distanciation sociale dans les magasins qui rouvriront le 11 mai, a-t-elle annoncé jeudi.Les feux de signalisation passent au vert ou au rouge selon le nombre de clients déjà présents dans le magasin. Si les feux passent au rouge, les clients doivent attendre à l'extérieur afin que les distances sociales puissent être respectées à l'intérieur du magasin, explique l'entreprise de gardiennage. Dès le 11 mai prochain, les magasins seront autorisés à accueillir une personne par 10 mètres carrés afin de respecter les mesures de distanciation sociale. La superficie du magasin détermine donc le nombre de personnes autorisées à l'intérieur. "Les supermarchés ont généralement désigné des collaborateurs en leur sein ou fait appel à des agents de sécurité pour contrôler les allées et venues et limiter le nombre de clients", selon l'entreprise. "Mais tous les commerçants n'ont pas la possibilité ni la capacité de procéder de la sorte. L'entreprise de sécurité G4S a donc conçu un système de comptage intelligent qui enregistre automatiquement le nombre de personnes qui pénètrent dans le magasin ou qui le quittent." Concrètement, le système se compose d'une caméra intelligente et de feux de signalisation placés à l'entrée et à la sortie du magasin. Après l'encodage du nombre maximum de clients autorisés dans le magasin, une caméra intelligente décompte le nombre de personnes qui y entrent et qui le quittent. (Belga)