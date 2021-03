Des flocons attendus en Ardenne dans les prochaines heures

Les chutes de neige attendues dans les prochaines heures pourraient conduire à une accumulation de quelques centimètres en Ardenne, prévient lundi soir l'Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a émis un avertissement de couleur jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg à partir de 05h00 mardi et ce jusqu'à 13h00 le même jour."En fin de nuit et ce mardi matin, les chutes de neige en Ardenne pourront conduire à une accumulation d'1 à 2 cm au-dessus de 500 m d'altitude. En Hautes-Fagnes, ce cumul pourrait localement atteindre 3 ou 4 cm", précise l'IRM. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.