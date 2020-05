Des fraudeurs se font passer pour des "contact tracers"

Plus de 700 contact tracers recherchent, dès aujourd'hui, les personnes avec lesquelles des patients atteints du Covid-19 ont été en contact, mais des fraudeurs profitent déjà de la situation pour s'emparer de données sensibles de personnes peu méfiantes, écrivent ce lundi les quotidien De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.La police fédérale prévient que des personnes malveillantes envoient des SMS au nom du centre de contact ou appellent des personnes pour connaître leurs informations sensibles. "Les vrais 'enquêteurs' ne vous diront jamais que vous êtes infecté, car cela passe par votre médecin", déclare Sarah Frederickx, porte-parole de la police fédérale. "Ils ne demanderont jamais non plus de coordonnées bancaires ou de numéro de sécurité sociale, ni n'essaieront de savoir à quoi ressemble votre quotidien." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.