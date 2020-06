Des gouverneurs américains appellent les manifestants à se faire dépister au Covid-19

Les gouverneurs des Etats du Minnesota et de New York ont appelé jeudi les manifestants descendus dans la rue à la suite du décès de George Floyd à se soumettre à un test de dépistage au nouveau coronavirus. "Nous demandons aux manifestants d'agir de manière responsable", a écrit sur Twitter Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York.Son collègue du Minnesota, Tim Walz, a réagi de manière similaire sur les réseaux sociaux. Robert Redfield, à la tête des centres de contrôle et de prévention des maladies, a suggéré que les manifestants fassent un test de dépistage dans les région où la pandémie n'est pas encore sous contrôle, comme dans le Minnesota et à Washington. Jerome Adams, administrateur de la santé publique des États-Unis, avait averti lundi du danger que représentaient les manifestations pour la propagation du coronavirus. "Il est très important d'augmenter le nombre de tests." (Belga)